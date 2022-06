28 èmes Estivades des Roquilles Lançon-Provence Lançon-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

28 èmes Estivades des Roquilles

Lançon-Provence, 30 juin 2022

Route de Pélissanne Lançon-Provence

2022-06-30 21:30:00 – 2022-07-10

Programme



Jeudi 30 juin : « Le bonheur du vent », drame poétique, durée 1h45 – tout public



Vendredi 1er juillet : « La véritable histoire de d’Artagnan », comédie historique burlesque, durée 1h10 – tout public



Samedi 2 juillet : « Very Brad Pitt », duo comique féminin, durée 1h15 – tout public



Dimanche 3 juillet : « La folle de Chaillot », comédie, durée 1h30 – tout public



Lundi 4 juillet : « Le bruit des os qui craquent » (atelier Ados), drame, durée 1h – tout public – – – suivi de : « Micmac chez Molière » (atelier Adultes), comédie classique, durée 1h – tout public



Mardi 5 juillet : « La véritable histoire de Dracula », comédie, durée 1h25 – tout public



Mercredi 6 juillet : « Le voyageur sans bagage », comédie dramatique, durée 1h35 – tout public



Jeudi 7 juillet : « Ca va, ça vient », comédie moderne, durée 1h15 – tout public



Vendredi 8 juillet : « Sans méchanceté aucune », comédie moderne, durée 1h30 – tout public



Samedi 9 juillet : « André le magnifique », comédie, durée 1h40 – tout public



La Compagnie du Caramentran en partenariat avec la ville de Lançon-Provence vous présente Les Estivades des Roquilles:: la semaine du théâtre du 30 Juin au 10 Juillet +33 7 68 42 78 22



