28 eme National de Pétanque Inscription avant le 27 mai par courrier VENDREDI 3 JUIN A 10 H : CONCOURS TRIPLETTES VETERANS VENDREDI 3 JUIN A 18 H : CONCOURS TETE A TETE SENIORS SAMEDI 4 JUIN A 9 H: NATIONAL SENIORS TRIPLETTES DIMANCHE 5 JUIN A 8H30 REPRISE DU NATIONAL DIMANCHE 5 JUIN A 10 H : CONCOURS TRIPLETTES MIXTES [Bulletin d’inscription](http://www.ville-bassens.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/engagements_nat_2022.png)

Bulletin d’inscription, joint d’un chèque de 24 euros

