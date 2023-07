Jardins secrets 28 D524 Saint-Paul-lès-Dax, 26 juillet 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Venez admirer de remarquables maisons d’architecte saint-pauloises et leur parc. Visite de 2h accompagnée d’un jardinier et un historien de l’Art..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

28 D524 RDV Fontaine des quatre chemins

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and admire some of Saint Paul’s remarkable architect-designed houses and their grounds. 2-hour visit accompanied by a gardener and an art historian.

Venga a admirar algunas de las notables casas diseñadas por arquitectos de Saint Paul y su parque. Visita de 2 horas acompañada por un jardinero y un historiador del arte.

Bewundern Sie die bemerkenswerten Architektenhäuser von Saint-Paul und ihren Park. Zweistündige Besichtigung in Begleitung eines Gärtners und eines Kunsthistorikers.

