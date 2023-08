Joharpo blues and folk 28 Côte froide Cliousclat, 29 août 2023, Cliousclat.

Cliousclat,Drôme

Mélocotón vous accueille pour le dernier concert de l’été avec Joharpo. Réservation au 04 74 86 09 42.

28 Côte froide Melocotón – Sur la Place

Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mélocotón welcomes you to the last concert of the summer with Joharpo. Book on 04 74 86 09 42

Mélocotón te da la bienvenida al último concierto del verano con Joharpo. Reserva en el 04 74 86 09 42

Mélocotón empfängt Sie für das letzte Konzert des Sommers mit Joharpo. Reservierung unter 04 74 86 09 42

