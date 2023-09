18ème boucle de l’étang d’Entressen 28 Chemin du mas d’Amphoux Istres, 5 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

La Boucle de l’Etang, c’est une marche sportive qui regroupe des personnes en fauteuil, à pied, en vélo….

2023-10-05 09:00:00

28 Chemin du mas d’Amphoux La Chrysalide Entressen

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Boucle de l’Etang is a sporting walk that brings together people in wheelchairs, on foot, on bikes…

La Boucle de l’Etang es una marcha deportiva que reúne a personas en silla de ruedas, a pie o en bicicleta…

Die Boucle de l’Etang ist ein sportlicher Marsch, bei dem Menschen im Rollstuhl, zu Fuß, mit dem Fahrrad…

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme d’Istres