L’ATELIER SOPHRO & VIN 28 Boulevard Saint-Jean Aniane, 20 octobre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Julie, sophrologue, vous conduira au travers d’un éveil sensoriel à la découverte de deux vins. A la suite de cet atelier, d’une durée de 25 minutes, Marie vous proposera de revenir sur les aspects techniques de cette dégustation et d’échanger autour d’une planche apéritive.

Lors de cette soirée, vous bénéficierez de 10% de réduction pour tout achat des vins dégustés..

2023-10-20 19:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

28 Boulevard Saint-Jean

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Sophrologist Julie will lead you through a sensory awakening to the discovery of two wines. Following this 25-minute workshop, Marie will take you through the technical aspects of the tasting and share her thoughts over an aperitif board.

During the evening, you will receive a 10% discount on the purchase of any of the wines tasted.

Julie, terapeuta de relajación, le guiará en el descubrimiento sensorial de dos vinos. Tras este taller de 25 minutos, Marie le explicará los aspectos técnicos de la cata y comentará los vinos con un aperitivo.

Durante la velada, disfrutará de un descuento del 10% en todas las compras de los vinos degustados.

Julie, eine Sophrologin, führt Sie durch eine sensorische Erweckung zur Entdeckung von zwei Weinen. Im Anschluss an diesen 25-minütigen Workshop bietet Ihnen Marie die Möglichkeit, die technischen Aspekte der Weinprobe zu besprechen und sich bei einem Aperitif auszutauschen.

An diesem Abend erhalten Sie einen Rabatt von 10 % auf den Kauf der verkosteten Weine.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT