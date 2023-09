Journée de sensibilisation au deuil périnatal 28 Boulevard du 8 mai 1945 Tarbes, 14 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal qui a lieu tous les 15 octobre, l’association Deuil Périnatal Pau-Tarbes et la Polyclinique de l’Ormeau s’associent pour proposer une journée d’échange et de rencontre ouverte à tous, parents endeuillés, familles ou proches touchés ou encore soignants.

Tout au long de la journée seront proposés :

– Rencontres avec des intervenants médicaux de la Polyclinique Elsan de l’Ormeau et de l’Hôpital de Tarbes : Débats, échanges

– Témoignages de parents et soignants

– Lecture d’extrait de livre par l’autrice de « Nés sans vie », Marion Payet

Divers partenaires seront également présents : Librairie Les Beaux jours, Pompes funèbres générale, Association Souvenange, photographe Marion Traversie, Institut Thyamis, Coco tricoteuse (dons de laine et de fournitures bienvenus)

> Programme complet : Voir document (bloc Coordonnées).

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 17:30:00. EUR.

28 Boulevard du 8 mai 1945 TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of World Perinatal Bereavement Awareness Day, which takes place every October 15, the Deuil Périnatal Pau-Tarbes association and the Polyclinique de l’Ormeau have joined forces to offer a day of exchanges and meetings open to all, whether bereaved parents, families or relatives affected, or caregivers.

Throughout the day, the following events will take place:

– Meetings with medical specialists from the Polyclinique Elsan de l?Ormeau and Tarbes Hospital: debates, exchanges, etc

– Testimonials from parents and caregivers

– Reading of book excerpts by the author of « Nés sans vie », Marion Payet

Various partners will also be present: Les Beaux jours bookshop, Pompes funèbres générale, Association Souvenange, photographer Marion Traversie, Institut Thyamis, Coco tricoteuse (donations of wool and supplies welcome)

> Full program: See document (Contact block)

En el marco del Día Mundial del Duelo Perinatal, que se celebra cada 15 de octubre, la asociación Deuil Périnatal Pau-Tarbes y la Policlínica de l’Ormeau se unen para organizar una jornada de intercambios y encuentros abierta a todos, padres en duelo, familias afectadas y amigos y cuidadores.

A lo largo de la jornada se ofrecerá lo siguiente:

– Encuentros con ponentes médicos de la Policlínica Elsan de l’Ormeau y del Hospital de Tarbes: debates, intercambios, etc

– Testimonios de padres y cuidadores

– Lectura de un extracto del libro de la autora de « Nés sans vie », Marion Payet

También estarán presentes diversos socios: Librería Les Beaux jours, Pompes funèbres générale, Association Souvenange, fotógrafa Marion Traversie, Institut Thyamis, Coco tricoteuse (se aceptan donaciones de lana y material)

> Programa completo: Ver documento (Bloque de datos de contacto)

Im Rahmen des Welttages zur Sensibilisierung für perinatale Trauer, der jeden 15. Oktober stattfindet, bieten der Verein Deuil Périnatal Pau-Tarbes und die Polyclinique de l’Ormeau gemeinsam einen Tag des Austauschs und der Begegnung an, der allen offen steht: trauernden Eltern, betroffenen Familien oder Angehörigen sowie Pflegekräften.

Den ganzen Tag über werden folgende Veranstaltungen angeboten

– Treffen mit medizinischen Referenten der Polyklinik Elsan de l’Ormeau und des Krankenhauses von Tarbes: Debatten, Austausch

– Erfahrungsberichte von Eltern und Pflegepersonal

– Lesung von Buchauszügen durch die Autorin von « Nés sans vie », Marion Payet

Verschiedene Partner werden ebenfalls anwesend sein: Buchhandlung Les Beaux jours, Pompes funèbres générale, Association Souvenange, Fotografin Marion Traversie, Institut Thyamis, Coco tricoteuse (Woll- und Materialspenden willkommen)

> Vollständiges Programm: Siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

Mise à jour le 2023-09-12 par OT de Tarbes|CDT65