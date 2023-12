La nuit de la lecture 2024 28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul, 19 janvier 2024, Villers-Saint-Paul.

Villers-Saint-Paul Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

.

Au programme, de 18h à 19h30, un tournoi en famille avec des quiz et des jeux vidéo, une occasion parfaite pour partager des moments ludiques et conviviaux.

À partir de 19h30, place à la douceur avec une séance de lecture accompagnée des doudous.

La nuit de la lecture est une soirée exceptionnelle qui s’inscrit dans le cadre de la manifestation nationale dédiée à la promotion de la lecture. Bien plus qu’un événement ; c’est un hommage aux passionnés qui œuvrent à diffuser le plaisir de lire.

La lecture, véritable passerelle vers le savoir, l’émotion, et la découverte, élargit nos horizons et crée des liens avec l’Autre.

Cette initiative soutient les bibliothèques publiques, piliers du réseau culturel français, ainsi que l’ensemble des acteurs du monde du livre, des auteurs aux libraires.

Elle encourage également l’éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge, soulignant l’importance d’accéder aux livres et de promouvoir la lecture pour enrichir nos vies.

.

28 Boulevard de la République

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-19 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme Creil Sud Oise