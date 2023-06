Portes ouvertes de l’association l’outil en main 28 bis rue Va au champ Salles, 1 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans, aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine, dont les métiers d’art.

lle rassemble des jeunes et des bénévoles qui donnent de leur temps pour transmettre leurs savoir-faire de manière individualisée (1 bénévole pour 1 ou 2 jeunes).

Les ateliers sont ouverts chaque semaine sur le temps extra-scolaire, le mercredi, en fin d’après midi d’autres jours de la semaine ou encore le samedi matin. Convivialité et partage sont toujours au rendez-vous. « Entrez dans l’atelier, et laissez-vous surprendre ! ».

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 12:00:00. .

28 bis rue Va au champ Local technique derrière le gymnase

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The aim of L’Outil en Main is to introduce young people, from the age of 9, to manual, craft and heritage trades, including arts and crafts.

it brings together young people and volunteers who give up their time to pass on their know-how on an individual basis (1 volunteer for 1 or 2 young people).

Workshops are open every week on Wednesdays, in the late afternoon on other days of the week, or on Saturday mornings. A friendly, sharing atmosphere is always the order of the day. « Come into the workshop and let us surprise you!

El objetivo de L’Outil en Main es iniciar a los jóvenes a partir de 9 años en los oficios manuales, artesanales y patrimoniales, incluidas las manualidades.

reúne a jóvenes y voluntarios que ceden su tiempo para transmitir sus conocimientos de forma individual (1 voluntario para 1 o 2 jóvenes).

Los talleres están abiertos todas las semanas durante las actividades extraescolares, los miércoles, a última hora de la tarde otros días de la semana o los sábados por la mañana. Siempre hay diversión a raudales. « ¡Ven al taller y déjate sorprender!

Das Ziel von L’Outil en Main ist es, Jugendliche ab 9 Jahren in Handwerksberufe, handwerkliche Berufe und Berufe des Kulturerbes einzuführen, darunter auch Kunsthandwerk.

die Organisation bringt Jugendliche und Freiwillige zusammen, die ihre Zeit opfern, um ihre Fähigkeiten auf individuelle Weise zu vermitteln (ein Freiwilliger für ein oder zwei Jugendliche).

Die Ateliers sind jede Woche außerschulisch geöffnet, mittwochs, am späten Nachmittag anderer Wochentage oder auch samstags morgens. Die Workshops sind immer freundlich und offen. « Betreten Sie das Atelier und lassen Sie sich überraschen!

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Val de l’Eyre