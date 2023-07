Sylvie Grunberg 28 bis rue Roux Alphéran Aix-en-Provence, 8 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Née dans la cité phocéenne, Sylvie Grunberg a évolué dans le milieu artistique en tant qu’élève danseuse à l’opéra de Marseille. Très attirée par la peinture, elle suit plus tard des cours avec un professeur des Beaux Arts durant 7 ans à Aix-en-Provence..

2023-07-08 fin : 2023-09-30 . .

28 bis rue Roux Alphéran Espace-KM

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Born in Marseilles, Sylvie Grunberg entered the artistic world as a student dancer at the Marseilles Opera. Greatly attracted by painting, she later took courses with a Beaux Arts teacher for 7 years in Aix-en-Provence.

Nacida en Marsella, Sylvie Grunberg entró en el mundo artístico como estudiante de danza en la Ópera de Marsella. Muy atraída por la pintura, tomó clases con un profesor de Bellas Artes durante 7 años en Aix-en-Provence.

Sylvie Grunberg wurde in der Stadt Phokéenne geboren und entwickelte sich im künstlerischen Milieu als Tanzschülerin an der Oper von Marseille. Da sie sich sehr von der Malerei angezogen fühlte, nahm sie später sieben Jahre lang Unterricht bei einem Professor der Schönen Künste in Aix-en-Provence.

Mise à jour le 2023-06-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence