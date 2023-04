Escapade à Pompéi 28 bis rue Roux Alphéran, 3 mars 2023, Aix-en-Provence.

Inspirées de fresques captées à Pompéi et Florence, les toiles d’Isabelle Sadoux, artiste -peintre aixoise, invitent au voyage..

2023-03-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-28 19:00:00. .

28 bis rue Roux Alphéran Espace-KM

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Inspired by frescoes captured in Pompeii and Florence, the paintings of Isabelle Sadoux, artist-painter from Aix, invite you to travel.

Inspirados en frescos plasmados en Pompeya y Florencia, los cuadros de Isabelle Sadoux, pintora de Aix-en-Provence, invitan a viajar.

Die Gemälde der Aachener Malerin Isabelle Sadoux sind von Fresken aus Pompeji und Florenz inspiriert und laden zu einer Reise ein.

Mise à jour le 2023-03-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence