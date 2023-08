Récital de piano oriental dans le jardin personnel d’André Eve 28 bis faubourg d’Orléans Pithiviers, 16 septembre 2023, Pithiviers.

Pithiviers,Loiret

Récital exceptionnel de piano oriental dans le jardin personnel d’André Eve pour les journées européennes du patrimoine..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 22:00:00. 0 EUR.

28 bis faubourg d’Orléans

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Exceptional oriental piano recital in André Eve’s personal garden for the European Heritage Days.

Excepcional recital de piano oriental en el jardín personal de André Eve con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Außergewöhnlicher orientalischer Klavierabend im persönlichen Garten von André Eve anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals.

