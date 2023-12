Quand je serai grande je serai Patrick Swayze de Chloé Oliveres 28 bis bld de la Flandre Grenay, 17 février 2024, Grenay.

Grenay Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Création 2022 dans le cadre de FestiRonny.

À la manière d’une Annie Ernaux qui aurait mangé Florence Foresti, Chloé joue ses grandes déceptions et ses petites victoires, avec beaucoup d’autodérision.

À 8 ans, elle découvre Dirty Dancing, et décide que quand elle sera grande elle sera comédienne pour vivre des histoires d’amour avec Patrick Swayze. À 30 ans elle cofonde le collectif LES FILLES DE SIMONE, et crée C’est un peu compliqué d’être l’origine du monde et Les Secrets d’un gainage efficace qui connaissent un succès fou au Théâtre du Rond-Point et à Avignon.

À 39 ans (et demi), féministe et midinette, ou midiniste, ou féminette elle se lance allègrement dans son premier seule-en-scène.

