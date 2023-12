A la ligne 28 bis bld de la Flandre Grenay, 18 janvier 2024, Grenay.

Grenay Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-18

CALIBAND THÉÂTRE CRÉATION 2022.

Un comédien et un musicien électro portent sur un plateau l’épopée de Joseph Ponthus, puissant et digne témoignage de cet Apollinaire des temps modernes.

Dans un corps à corps lumineux avec sa prose, Caliband Théâtre dessine le ballet ubuesque et quotidien de ces travailleurs de l’absurde.

Avec poésie, humour, émotion et simplicité, ils font résonner cette ode aux soldats de la première ligne d’une chaîne industrielle qui abreuve nos réseaux de distribution.

28 bis bld de la Flandre

Grenay 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France



