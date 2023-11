Boutiques – Féerie de Noël 28 avenue François Mitterrand Châlus, 20 novembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Cette année encore vos boutiques “Aux P’tites Emplettes” vous invitent à venir sélectionner le cadeau unique pour faire plaisir ou se faire plaisir. Bijoux, livres, céramique, créations bois, cosmétiques, bougies, arts de la tables… vous trouverez au sein de nos boutiques un vaste choix d’articles issus du savoir-faire incontesté de nos artisans et producteurs locaux.

En décembre, “Grand Jeu de Noël” à retrouver sur nos réseaux-sociaux : Facebook et Instagram et dans nos bureaux d’accueil de Nexon et Châlus..

2023-11-20 fin : 2024-01-31 17:00:00. EUR.

28 avenue François Mitterrand

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Once again this year, Aux P’tites Emplettes? invites you to come and select a unique gift to please yourself or others. Jewelry, books, ceramics, wood creations, cosmetics, candles, tableware… you’ll find a vast choice of items in our boutiques, all made with the undisputed expertise of our local craftsmen and producers.

In December, our « Grand Jeu de Noël » (Christmas Game) is available on our social networks: Facebook and Instagram, and in our reception offices in Nexon and Châlus.

Un año más, las tiendas Aux P’tites Emplettes? le invitan a elegir un regalo único para usted o para los demás. Joyas, libros, cerámicas, creaciones en madera, cosméticos, velas, vajillas… en nuestras tiendas encontrará una amplia selección de artículos, todos ellos elaborados con la indiscutible maestría de nuestros artesanos y productores locales.

En diciembre, organizaremos un « Gran Juego de Navidad » en nuestras redes sociales: Facebook e Instagram, y en nuestras oficinas de recepción de Nexon y Châlus.

Auch in diesem Jahr laden Sie Ihre Boutiquen « Aux P’tites Emplettes » dazu ein, ein einzigartiges Geschenk auszuwählen, um sich selbst oder anderen eine Freude zu machen. Schmuck, Bücher, Keramik, Holzarbeiten, Kosmetika, Kerzen, Tischkultur… In unseren Geschäften finden Sie eine große Auswahl an Artikeln, die das unbestrittene Know-how unserer lokalen Handwerker und Produzenten widerspiegeln.

Im Dezember gibt es ein großes Weihnachtsspiel, das Sie auf unseren sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sowie in unseren Empfangsbüros in Nexon und Châlus finden können.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus