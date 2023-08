Atelier fabrication d’un leporello 28 Avenue François Mittérrand Châlus, 24 octobre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Leïla a plus d’un tour dans son sac et vous propose, cette fois, de vous initier à la fabrication d’un leporello (un livre accordéon). Gratuit, sur inscription..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

28 Avenue François Mittérrand

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Leïla has more than one trick up her sleeve, and this time she’s giving you the chance to learn how to make a leporello (an accordion book). Free, with registration.

Leïla tiene más de un as en la manga, y esta vez te da la oportunidad de aprender a hacer un leporello (un libro acordeón). Inscripción gratuita.

Leïla hat mehr als einen Trick auf Lager und bietet Ihnen dieses Mal die Möglichkeit, sich in die Herstellung eines Leporellos (ein Ziehharmonika-Buch) einführen zu lassen. Kostenlos, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus