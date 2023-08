Atelier papier découpé avec le Moulin du Gôt 28 Avenue François Mittérrand Châlus, 20 septembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

« Pour prolonger le plaisir de l’exposition « A pleine page », nous vous proposons un atelier création de ribambelles en papier découpé à la manière d’Antoine Guilloppé ». Gratuit, sur inscription, à partir de 5 ans..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 12:00:00. EUR.

28 Avenue François Mittérrand

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« To extend the pleasure of the « A pleine page » exhibition, we’re offering a workshop to create paper cut-out ribambelles in the style of Antoine Guilloppé. Free, registration required, ages 5 and up.

« Para prolongar el placer de la exposición « A pleine page », proponemos un taller de creación de ribambelles de papel recortado al estilo de Antoine Guilloppé ». Gratuito, previa inscripción, para niños a partir de 5 años.

« Um das Vergnügen der Ausstellung « A pleine page » zu verlängern, schlagen wir Ihnen einen Workshop zur Herstellung von Ribambelles aus geschnittenem Papier nach der Art von Antoine Guilloppé vor ». Kostenlos, nach Anmeldung, ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus