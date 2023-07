Visite guidée du Patrimoine à vélo 28 Avenue François Mitterrand Châlus, 8 août 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Envie de découvrir autrement Châlus et ses alentours ? Isabelle vous emmènera le temps d’une matinée visiter les lieux immanquables du territoire à vélo. Après l’effort, dégustation de produits locaux. Possibilité de louer des vélos si vous n’en avez pas, à préciser au moment de la réservation..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 12:00:00. EUR.

28 Avenue François Mitterrand

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Looking for a different way to discover Châlus and the surrounding area? Isabelle will take you on a morning tour of the region’s must-see places by bike. Afterwards, enjoy a tasting of local produce. Bikes available for hire if you don’t have your own. Please specify when booking.

¿Busca una manera diferente de descubrir Châlus y sus alrededores? Isabelle le llevará por la mañana a recorrer en bicicleta los lugares imprescindibles de la región. Después, disfrute de una degustación de productos locales. Se pueden alquilar bicicletas si no dispone de la suya propia, especifíquelo al hacer la reserva.

Haben Sie Lust, Châlus und seine Umgebung auf andere Weise zu entdecken? Isabelle wird Sie an einem Vormittag mitnehmen, um die unumgänglichen Orte der Gegend mit dem Fahrrad zu besichtigen. Nach der Anstrengung gibt es eine Kostprobe lokaler Produkte. Es besteht die Möglichkeit, Fahrräder zu mieten, wenn Sie keine eigenen haben. Bitte geben Sie dies bei der Buchung an.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus