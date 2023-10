Cours de Cirque 28 avenue du 10 juin 1944 Oradour-sur-Glane, 5 septembre 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Venez découvrir l’art du cirque avec la compagnie « Circadiem ». Les 5-6 ans pourront s’entrainer les mercredis de 14h à 15h, les 7-10 ans les mardis de 17h30 à 19h et les mercredis de 15h15 à 16h45. Les + de 11 ans pourront venir les mercredis de 17h à 18h45. Des journées complètes de découvertes et d’approfondissement pourront être proposées. Renseignements par téléphone..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 15:00:00. .

28 avenue du 10 juin 1944

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the art of circus with the « Circadiem » company. 5-6 year olds can train on Wednesdays from 2pm to 3pm, 7-10 year olds on Tuesdays from 5:30pm to 7pm and Wednesdays from 3:15pm to 4:45pm. Over-11s can come on Wednesdays from 5pm to 6:45pm. Full-day introductory and advanced courses are also available. Information by phone.

Venga a descubrir el arte del circo con la compañía « Circadiem ». Los niños de 5 a 6 años pueden entrenarse los miércoles de 14.00 a 15.00 h, los de 7 a 10 años los martes de 17.30 a 19.00 h y los miércoles de 15.15 a 16.45 h. Los mayores de 11 años pueden acudir los miércoles de 17:00 a 18:45. También hay cursos de iniciación y perfeccionamiento de un día de duración. Información telefónica.

Entdecken Sie die Kunst des Zirkus mit der Kompanie « Circadiem ». Die 5- bis 6-Jährigen können mittwochs von 14 bis 15 Uhr trainieren, die 7- bis 10-Jährigen dienstags von 17.30 bis 19 Uhr und mittwochs von 15.15 bis 16.45 Uhr. Die über 11-Jährigen können mittwochs von 17:00 bis 18:45 Uhr kommen. Es können auch ganze Tage mit Entdeckungen und Vertiefungen angeboten werden. Telefonische Auskünfte.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin