L’ensemble Soldoré au Soleil d’Espagne 28 Avenue de Ventadour Égletons, vendredi 15 mars 2024.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Sol, Do et Ré, trois amies, cherchent à rencontrer l’amour, le véritable. Pendant leurs vacances en Espagne, elles poursuivent leur quête. De Madrid à Cadix en passant par Grenade, elles nous entraînent dans leurs aventures. À travers cette fantaisie lyrique, l’Ensemble Soldoré vous invite à découvrir des Zarzuelas, habaneras, boléros, tangos et bien d’autres airs espagnols. Humour et espièglerie sont au rendez-vous pour ce concert-spectacle tout public. A 20h30, Lycée Pierre Caraminot (Salle Henri Brousse). Tarif 5 €, gratuit pour les – de 18 ans. Billetterie sur place, à l’Office de Tourisme et en ligne.

EUR.

28 Avenue de Ventadour Lycée Pierre Caraminot

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières