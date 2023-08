Fascinant Week-end V&D : La Nuit du Champagne 28 avenue de Paris Dormans, 20 octobre 2023, Dormans.

Dormans,Marne

Venez vivre une soirée festive autour du Champagne en compagnie de l’Association Dormans Effervescences ! Un programme de choix vous attend : Humour, Dégustation, Ambiance musicale & Convivialité !!!.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 23:30:00. .

28 avenue de Paris Salle des Fêtes

Dormans 51700 Marne Grand Est



Come and enjoy a festive evening of Champagne with the Association Dormans Effervescences! A choice program awaits you: Humor, Tasting, Music & Conviviality !!!

¡Venga a disfrutar de una velada festiva de champán con la Asociación Dormans Effervescences! Le espera un programa variado: ¡Humor, degustación, música y convivencia!

Erleben Sie einen festlichen Abend rund um den Champagner in Begleitung der Association Dormans Effervescences! Ein tolles Programm erwartet Sie: Humor, Verkostung, musikalisches Ambiente & Geselligkeit!!!

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne