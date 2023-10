Train touristique du Cotentin : Train d’Halloween 28 Avenue de la République Barneville-Carteret, 31 octobre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Le train touristique voyage dans le monde gentiment terrifiant d’Halloween !

Au programme :

Concours de déguisement.

Lots à gagner.

Départ de l’ancienne gare de Carteret à 15h, direction Port-Bail.

Réservation nécessaire à l’Office de Tourisme du Cotentin..

28 Avenue de la République

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



The tourist train travels through the sweetly terrifying world of Halloween!

On the program:

Costume contest.

Prizes to be won.

Departure from the old Carteret station at 3pm, direction Port-Bail.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

¡El tren turístico viaja por el mundo suavemente terrorífico de Halloween!

En el programa:

Concurso de disfraces.

Premios en juego.

Salida de la antigua estación de Carteret a las 15h, dirección Port-Bail.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Der Bummelzug reist durch die freundlich-gruselige Welt von Halloween!

Auf dem Programm stehen:

Kostümwettbewerb.

Lose zu gewinnen.

Abfahrt am alten Bahnhof von Carteret um 15 Uhr, Richtung Port-Bail.

Reservierung beim Office de Tourisme du Cotentin erforderlich.

