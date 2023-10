Train touristique du Cotentin 28 Avenue de la République Barneville-Carteret, 22 octobre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Voyagez dans le temps en empruntant le Train Touristique du Cotentin !

Un parcours de 35 minutes environ, sur l’ancienne voie ferrée reliant Carteret à Paris, une manière insolite de vous rendre à Port-Bail, petit village typique bien connu pour son havre.

Départ de l’ancienne gare de Carteret, direction Port-Bail à 15h.

Départ de l’ancienne gare de Portbail à 17h, pour un retour à Carteret.

Réservation de vos billets pour le train auprès l’Office de Tourisme du Cotentin ou sur le site de l’association..

28 Avenue de la République

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Travel back in time on the Cotentin Tourist Train!

A 35-minute ride on the old railroad line between Carteret and Paris, this is an unusual way to get to Port-Bail, a typical village well known for its harbor.

Departure from the old Carteret station, direction Port-Bail at 3pm.

Departure from the old Portbail station at 5pm, back to Carteret.

Train tickets can be booked at the Cotentin Tourist Office or on the association’s website.

Viaje en el tiempo en el Tren Turístico del Cotentin

Un trayecto de unos 35 minutos por la antigua línea de ferrocarril que unía Carteret con París, una forma insólita de llegar a Port-Bail, un pueblecito típico muy conocido por su puerto.

Salida de la antigua estación de Carteret, dirección Port-Bail a las 15h.

Salida de la antigua estación de Port-Bail a las 17:00 h, regreso a Carteret.

Los billetes de tren pueden reservarse en la Oficina de Turismo de Cotentin o en la página web de la asociación.

Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und fahren Sie mit dem Touristenzug von Cotentin!

Eine etwa 35-minütige Fahrt auf der alten Eisenbahnstrecke, die Carteret mit Paris verbindet. Eine ungewöhnliche Art, nach Port-Bail zu gelangen, einem typischen kleinen Dorf, das für seinen Hafen bekannt ist.

Abfahrt am alten Bahnhof von Carteret, Richtung Port-Bail um 15 Uhr.

Abfahrt am alten Bahnhof in Portbail um 17 Uhr, zurück nach Carteret.

Reservieren Sie Ihre Fahrkarten für den Zug beim Office de Tourisme du Cotentin oder auf der Website des Vereins.

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche