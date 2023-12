Soirée Karaoké 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe, 13 décembre 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 19:00:00

fin : 2023-12-13

Ce mercredi 13/12 dans ton My Beers Mours c’est karaoké !

Alors compose ta plus belle équipe, et viens pousser la chansonnette le temps d’une soirée.



Début du karaoké à 19h00.

Fin du service à la fin des chansons..

Ce mercredi 13/12 dans ton My Beers Mours c’est karaoké !

Alors compose ta plus belle équipe, et viens pousser la chansonnette le temps d’une soirée.



Début du karaoké à 19h00.

Fin du service à la fin des chansons.

.

28 Avenue Dauphiné Provence My Beers, cave et bar à bière

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-08 par Valence Romans Tourisme