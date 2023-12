Concours de fléchettes 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe, 4 décembre 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

Concours de fléchettes au Mybeers Mours !



Relevez le défi le lundi 4 Décembre à partir de 17h et montrez vos talents de tireur. Des prix à remporter ! Qui sera le roi ou la reine des fléchettes?

Créer ton duo : 10€ de participation par équipe.

2023-12-04 17:00:00 fin : 2023-12-04 . EUR.

28 Avenue Dauphiné Provence My Beers, cave et bar à bière

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Darts competition at Mybeers Mours!



Take up the challenge on Monday December 4 from 5pm and show off your shooting skills. Prizes to be won! Who will be king or queen of the darts?

Create your duo: 10? entry per team

¡Competición de dardos en Mybeers Mours!



Acepte el reto el lunes 4 de diciembre a partir de las 17:00 y demuestre su puntería. Podrás ganar premios ¿Quién será el rey o la reina de los dardos?

Crea tu dúo: 10? de inscripción por equipo

Darts-Wettbewerb im Mybeers Mours!



Nehmen Sie die Herausforderung am Montag, den 4. Dezember ab 17 Uhr an und zeigen Sie Ihre Schießkünste. Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Wer wird der Dartkönig oder die Dartkönigin?

Erstelle dein Duo: 10? Teilnahmegebühr pro Team

