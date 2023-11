Braderie solidaire de Noël du Secours Populaire 28 Avenue Charles de Gaulle Nexon Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Nexon Braderie solidaire de Noël du Secours Populaire 28 Avenue Charles de Gaulle Nexon, 18 novembre 2023, Nexon. Nexon,Haute-Vienne Le Secours populaire organise sa braderie solidaire de Noël : décos de Noël, bazar, jouets, livres, vêtements, vêtements bébé. Les fonds collectés serviront à soutenir les actions du Secours populaire..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

28 Avenue Charles de Gaulle

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Secours Populaire organizes its Christmas « braderie solidaire »: Christmas decorations, bazaar, toys, books, clothes, baby clothes. Funds raised will support Secours Populaire's actions. Secours Populaire celebra su venta benéfica de Navidad, en la que habrá adornos navideños, bazares, juguetes, libros, ropa y ropa de bebé. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar la labor de Secours Populaire. Die Secours populaire organisiert ihren solidarischen Weihnachtsbasar: Weihnachtsdekorationen, Basare, Spielzeug, Bücher, Kleidung, Babykleidung. Mit den gesammelten Geldern werden die Aktionen der Volkshilfe unterstützt.

