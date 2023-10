Compétitions inter-départementales et régionales de gymnastique rythmique 28 avenue Antoine Béguère Lourdes, 18 novembre 2023, Lourdes.

Venez soutenir les participants aux compétitions interdépartementales et régionales de gymnastique rythmique au Palais des sports François Abadie de Lourdes les samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023 !

Organisées par la Société de Gymnastique Lourdaise.

Le samedi 18 novembre de 13h à 20h40.

Le dimanche 19 novembre de 9h15 à 18h15.

Tarifs :

– plein : 5€

– gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

28 avenue Antoine Béguère LOURDES

Come and support the participants in the interdepartmental and regional rhythmic gymnastics competitions at the Palais des sports François Abadie in Lourdes on Saturday 18 and Sunday 19 November 2023!

Organized by the Société de Gymnastique Lourdaise.

Saturday, November 18 from 1pm to 8:40pm.

Sunday, November 19, from 9.15am to 6.15pm.

Prices :

– full price: 5?

– free for children under 12.

For further information, please contact us.

¡Venga a apoyar a los participantes en las competiciones interdepartamentales y regionales de gimnasia rítmica en el Palacio de Deportes François Abadie de Lourdes el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre de 2023!

Organizado por la Société de Gymnastique Lourdaise.

Sábado 18 de noviembre de 13:00 a 20:40 h.

Domingo 19 de noviembre de 9.15 a 18.15 h.

Precio :

– tarifa completa: 5?

– gratis para los menores de 12 años.

Para más información, póngase en contacto con

Unterstützen Sie die Teilnehmer an den interdepartementalen und regionalen Wettkämpfen der rhythmischen Sportgymnastik im Sportpalast François Abadie in Lourdes am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. November 2023!

Organisiert werden sie von der Société de Gymnastique Lourdaise.

Am Samstag, den 18. November von 13:00 bis 20:40 Uhr.

Am Sonntag, den 19. November von 9:15 bis 18:15 Uhr.

Preise:

– voller Preis: 5?

– kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Weitere Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

