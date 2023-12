Marché de Noël 28-47 rue Moncade Orthez, 1 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Artisans, créateurs et commerçants exposeront pour des idées cadeaux pour Noël..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 21:00:00. EUR.

28-47 rue Moncade Lycée Jeanne d’Arc

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Craftsmen, designers and retailers will be on hand with gift ideas for Christmas.

Artesanos, diseñadores y comerciantes estarán presentes con ideas para regalar en Navidad.

Handwerker, Designer und Händler stellen aus, um Geschenkideen für Weihnachten zu finden.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Coeur de Béarn