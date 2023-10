Marché de Noël des produits de montagne à Saâles 28-30 Grand Rue Saales Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Saales Marché de Noël des produits de montagne à Saâles 28-30 Grand Rue Saales, 8 décembre 2023, Saales. Saales,Bas-Rhin Féerie de Noël au marché des produits de montagne.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:00:00. 0 EUR.

28-30 Grand Rue

Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est



Christmas magic at the mountain produce market La magia de la Navidad en el mercado de productos de montaña Weihnachtszauber auf dem Markt für Bergprodukte Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Saales Autres Lieu 28-30 Grand Rue Adresse 28-30 Grand Rue Ville Saales Departement Bas-Rhin Lieu Ville 28-30 Grand Rue Saales latitude longitude 48.3485185215469;7.10607290267944

28-30 Grand Rue Saales Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saales/