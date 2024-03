27ième marché aux fleurs Place du marché Montbrun Lauragais Montbrun-Lauragais, dimanche 19 mai 2024.

27ième marché aux fleurs marché des horticulteurs et de l’artisanat. Visite du moulin Dimanche 19 mai, 09h00 Place du marché Montbrun Lauragais Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

27ième marché aux fleurs

Le comité des fêtes organise son 27ième marché aux fleurs sur la place du village.

Les nombreux horticulteurs de la région exposent une grande varièté de plants de légumes, fleurs, arbustes à fleurs, rosiers, petits fruits, ainsi que des aromatiques, des plantes rares, des sédums, des euphorbes, des agrumes………bref tout pour le plaisir des amateurs et les pros du jardin.

Vous trouverez également :

– de l’artisanat local, miel, confitures, vannerie, sirops, mais aussi des poteries, des bijoux, des créations artisanales diverses.

– des conseils sur le jardinage au naturel, la confection du compost, le tri des déchets etc…

– des ateliers pour les enfants, dessin, bricolage sur le thème du jardin, jeux…

– visite commentée du moulin à vent communal.

– exposition à la bibliothèque d’ouvrages sur le jardin, la permaculture, la biodiversité mais aussi des albums pour les enfants et la jeunesse.

– A cette occasion l’Eglise sera ouverte pour permettre la découverte de notre patrimoine.

Tout le long de la journée restauration possible au stand du comité des fêtes.

Buvette, grillades, crêpes.

Place du marché Montbrun Lauragais 31450 Montbrun Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cdf.montbrun.lauragais@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 45 78 13 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 69 69 85 »}]

Plantes fleurs