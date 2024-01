27ème Salon du livre ancien et moderne de Bayonne Maison des Associations Bayonne, dimanche 10 mars 2024.

27ème Salon du livre ancien et moderne de Bayonne Maison des Associations Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Le 27ème salon du livre ancien et moderne de Bayonne, aura lieu le 10 mars 2024, à la maison des associations, allée de Glain.

23 libraires et bouquinistes, venus pour la plupart du grand Sud Ouest y participeront, ainsi que deux relieuses. Comme chaque année, cette grande librairie éphémère proposera un vaste choix d’ouvrages ancien, du XVIIème siècle au XIXème, ainsi qu’un grand nombre de livres plus récents, du régionalisme Basque au livre d’art, en passant par les BD et les livres de poche L’événement se déroule de 9h00 à 18h00, l’entrée est gratuite.

Maison des Associations 11 Allée de Glain

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine alibso@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 19:00:00



