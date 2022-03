27EME SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION Montolieu Montolieu Catégories d’évènement: Aude

Montolieu Aude Montolieu Montolieu Village du Livre et des Arts organise le 27ème SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION Au Foyer Jean Guéhenno, des librairies invitées du sud de la France vous présenteront des ouvrages dans tous les domaines du rêve et du savoir, de la littérature à la BD, aux sciences, à la bibliophile… et ce, en plus des 15 librairies permanentes du village ! Le musée des arts et métiers du livre organise aussi durant cette période des ateliers artistiques de calligraphie, enluminure, papier marbré, linogravure, illustration, caricature, reliure et typographie. montolieuvdl@orange.fr +33 4 68 24 80 04 http://www.montolieu-livre.fr/ Montolieu

