2022-04-03 – 2022-05-01 Plas Ker Mairie de Plouarzel

Plouarzel Finistère Plouarzel Invitée d’honneur, Annie Guillou.

Pendant un mois, une cinquantaine d’œuvres de peintres et sculpteurs professionnels et amateurs, sont exposées en mairie. plouarzel.animation@orange.fr +33 2 98 89 60 07 https://www.plouarzel.fr/ Invitée d’honneur, Annie Guillou.

