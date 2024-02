27ème Salon d’Art et d’Expression Contemporaine de l’association APROART Pontsebrot Lavaveix-les-Mines, mercredi 10 juillet 2024.

27ème Salon d’Art et d’Expression Contemporaine de l’association APROART Pontsebrot Lavaveix-les-Mines Creuse

Exposition de peintures aux Meubles BLONDOR du 10/07 au 24/08, tous les jours sauf dimanche et lundi de 9h à 12h et 14h à 19h. ET exposition Salle des conférence Esplanade Charles de Gaulle à AUBUSSON du 10/07 au 23/08 tous les jours de 14h à 19h y compris dimanches et jours fériés. Entrée libre et gratuite.

8 artistes peintres aux Meubles Blondor à Lavaveix Les Mines. 9 peintres et 5 sculpteurs Salle des congrès Esplanade Charles de Gaulle AUBUSSON. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10

fin : 2024-08-24

Pontsebrot Meubles BLONDOR

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement 27ème Salon d’Art et d’Expression Contemporaine de l’association APROART Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2024-02-12 par Marche et Combraille en Aquitaine