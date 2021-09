Le pouliguen Salle des Fêtes André Ravache 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique 27ème Salicorne Salle des Fêtes André Ravache 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

L’association “Les Pieds Salés” vous propose une randonnée pédestre à allure libre, ouverte à tous. A partir de la salle Ravache, les différents parcours vous permettront de découvrir la Presqu’île Guérandaise avec sa côte sauvage du Pouliguen au Croisic, ses marais salants, sa campagne et ses plages : Ouverture des portes à 6h45 – 30 km 7h à 9h30: 6€ – 20 km 7h30 à 9h30: 5€ – 15 km 8h à 9h30: 4€ – 10 km 8h30 à 10h30: 3€ Une collation vous sera proposée au départ, ainsi que des ravitaillements sur les parcours. Seul, en famille ou entre amis, l’association vous souhaite une BONNE RANDONNEE !! Bulletin d’inscription à retirer à l’office de tourisme du Pouliguen ou sur le site internet de l’association et **à retourner avant le 8 septembre 2021** Inscription possible le matin sur place avec 1€ en supplément

