Événement majeur du 9e Art en région Hauts-de-France, les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s’installent dans la ville chaque année lors du premier week-end de juin pour un mois de festivités.

Avec près de 90 auteurs invités, le festival multiplie les formats de rencontres innovants : ateliers, projections de dessins en direct, rencontres en expositions, dédicaces, conférences, etc.

Les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens c’est un festival mais pas seulement ! Programmation Hors-les-murs, concours de bande dessinée, journées dédiées aux scolaires, …

Temps forts lors du week-end d’ouverture les 3 et 4 juin et lors du week-end de clôture les 24 et 25 juin.

Programme complet sur https://rdvbdamiens.com

