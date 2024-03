27ÈME RENCONTRES INTERNATIONALES TRAVERSE VIDEO Toulouse, mercredi 13 mars 2024.

Les Rencontres Internationales Traverse sont l’opportunité de venir (re)découvrir l’art contemporain et expérimental sous toutes ses formes.

Vous pourrez assister à des projections de films expérimentaux, d’art vidéo et d’animation, des expositions d’installations, de photographies et de peintures, des performances, des ateliers et des tables rondes.

Rendez-vous dans différents lieux culturels et inédits (Cinémathèque de Toulouse, Ancien Réservoir de Guilheméry, Lycée Ozenne, Lycée des Arènes, cinéma Le Cratère, cinéma ABC, école Prép’art, les Abattoirs, Musée Frac Occitanie, librairie Ombres Blanche, médiathèque José Cabanis et Chapelle des Carmélites).

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival www.traverse-video.org .

Début : 2024-03-13

fin : 2024-03-31

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie info.traversevideo@gmail.com

