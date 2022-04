27ème Open International Landes Côte Sud d’échecs Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

2022-06-04 – 2022-06-06

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor Une compétition historique

L’OPEN INTERNATIONAL LANDES CÔTE SUD, qui est la plus ancienne manifestation échiquéenne organisée dans le département, se déroulera dans les prestigieux salons du Casino d’Hossegor, site inscrit aux monuments historiques. 27ème Open International d’échecs Landes Côte Sud +33 5 58 43 78 67 Une compétition historique

Une compétition historique

L'OPEN INTERNATIONAL LANDES CÔTE SUD, qui est la plus ancienne manifestation échiquéenne organisée dans le département, se déroulera dans les prestigieux salons du Casino d'Hossegor, site inscrit aux monuments historiques.

dernière mise à jour : 2022-03-08 par OT Hossegor

