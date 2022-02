27ème Marché aux puces Préty Préty Catégories d’évènement: Préty

27ème Marché aux puces Préty, 15 août 2022, Préty.

2022-08-15 06:00:00 – 2022-08-15 18:00:00

Organisé par l'Amicale Boule de Préty, en plein coeur du village. Pas de réservation pour les exposants (1.50€m/l). Démonstration de vannerie, buffet, buvette, parkings gratuits, entrée libre pour les visiteurs.

