3 courses au programme de la journée, le Marathon qualificatif pour les championnats de France et championnat d’Indre et Loire.

Le semi-marathon du vieux chêne et la « Pomme-Poire » 3 courses en 1 seule boucle.

en prime pour les enfants jusqu’à 12 ans un petit parcours de 1 km en ville.

Réservation en ligne sur https://marathon-d-azay-le-rideau-val-de-loire.s2.yapla.com/fr/event-35665/register/marathon-dazay-le-rideau-val-de-loire/35665

marathon.azaylerideau@gmail.com +33 6 02 71 90 97 http://www.marathonazaylerideau.fr/

