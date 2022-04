27ème foire aux greniers Aigondigné Aigondigné Catégories d’évènement: 79370

Aigondigné

27ème foire aux greniers Aigondigné, 1 mai 2022, Aigondigné. 27ème foire aux greniers Aigondigné

2022-05-01 – 2022-05-01

Aigondigné 79370 Aigondigné 27ème foire aux greniers à la salle des fêtes de Thorigné. Date : 1er mai 2022 toute la journée. Descriptif : L’ACCA de Thorigné vous propose sa 27ème foire aux greniers ouverte aux particuliers et professionnels. Pour les exposants : 2€/m linéaire (minimum 3m) sans réservation – entrée à partir de 6h30 – Pour plus d’infos : 06 99 11 06 21 ou 06 18 90 50 99 27ème foire aux greniers à la salle des fêtes de Thorigné. Date : 1er mai 2022 toute la journée. Descriptif : L’ACCA de Thorigné vous propose sa 27ème foire aux greniers ouverte aux particuliers et professionnels. Pour les exposants : 2€/m linéaire (minimum 3m) sans réservation

06 99 11 06 21 27ème foire aux greniers à la salle des fêtes de Thorigné. Date : 1er mai 2022 toute la journée. Descriptif : L’ACCA de Thorigné vous propose sa 27ème foire aux greniers ouverte aux particuliers et professionnels. Pour les exposants : 2€/m linéaire (minimum 3m) sans réservation – entrée à partir de 6h30 – Pour plus d’infos : 06 99 11 06 21 ou 06 18 90 50 99 pixabay

Aigondigné

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: 79370, Aigondigné Autres Lieu Aigondigné Adresse Ville Aigondigné lieuville Aigondigné Departement 79370

Aigondigné Aigondigné 79370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aigondigne/

27ème foire aux greniers Aigondigné 2022-05-01 was last modified: by 27ème foire aux greniers Aigondigné Aigondigné 1 mai 2022 79370 Aigondigné

Aigondigné 79370