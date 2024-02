27ÈME FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE DE LA FAGE SAINT JULIEN La Fage-Saint-Julien, samedi 10 août 2024.

27ÈME FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE DE LA FAGE SAINT JULIEN La Fage-Saint-Julien Lozère

Si vous aimez la danse et les musiques du monde, il existe en Haute-Lozère un événement que vous ne pouvez pas manquer ! Il s’agit du Festival des Cultures du Monde à La Fage-Saint-Julien, à quelques kilomètres de Saint-Chély-d’Apcher.

Depuis 27 ans…

Depuis 27 ans, ce petit village du Nord de la Lozère accueille cette manifestation qui met à l’honneur la diversité artistique et les folklores du monde entier.

Au programme : 4 jours de spectacle haut en couleurs avec des artistes, danseurs et musiciens venus des 4 coins du globe, des représentations de rue, des spectacles dans plusieurs villes du territoire, et une grande soirée de gala.

Avec pour cette édition 2024, 7 groupes invités : La Bolivie, La Bosnie Herzegovine, le Chili, Le Malawi, la Nouvelle Calédonie, le Népal et le Mexique

En plein cœur du mois d’août c’est un rendez-vous de choix pour les habitués et les visiteurs, qui chaque année affluent nombreux. L’occasion de découvrir, de s’évader, de danser, de voyager ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-14

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie contact@festivalculturesdumonde.org

