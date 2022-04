27ÈME FESTIVAL BD DE SÉRIGNAN Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault Le 27è Festival de la BD de Sérignan est présidé cette année par Fred Vignaux, le célèbre dessinateur ayant repris l’histoire d’un des Vikings les plus célèbre du 9e art : Thorgal.

