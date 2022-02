27ème émission de Radio Uylen’Session rue desmyttere salle des fetes,Cassel (59)

27ème émission de Radio Uylen’Session rue desmyttere salle des fetes,Cassel (59), 4 avril 2022, . 27ème émission de Radio Uylen’Session

rue desmyttere salle des fetes, Cassel (59), le lundi 4 avril à 16:00

Vos rendez vous : Lundi 4 Avril de 16h à 18hSur la Folk Radio Uylenspiegel 91.8 fm ou sur le Web Dimanche 10 Avril de 12h30/13h30 “LE VOYAGE” et 18h30/19h30 “LA DECOUVERTE”Sur FOUS DE FOLK La WebRadio Nous allons faire un voyage dans les PUB ou les Estaminets à la rencontre de musiciens qui célèbrent leur intérêt commun pour la musique trads en la jouant ensemble, d’une façon décontractée et informelle. Alors branchez-vous et n’hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur messenger ou par sms au 06.26.51.38.14 Discuter en direct *source : événement [27ème émission de Radio Uylen’Session](https://agendatrad.org/e/34715) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

0

avec Mac Phee rue desmyttere salle des fetes,Cassel (59) rue desmyttere salle des fetes, 59570 Cassel, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T16:00:00 2022-04-04T18:00:00

Détails Autres Lieu rue desmyttere salle des fetes,Cassel (59) Adresse rue desmyttere salle des fetes, 59570 Cassel, France lieuville rue desmyttere salle des fetes,Cassel (59)

rue desmyttere salle des fetes,Cassel (59) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//