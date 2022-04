27ème édition du Tournoi Sans Frontière Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

27ème édition du Tournoi Sans Frontière Sens, 15 avril 2022, Sens. 27ème édition du Tournoi Sans Frontière Rue René Binet Complexe sportif Roger Breton Sens

2022-04-15 – 2022-04-18 Rue René Binet Complexe sportif Roger Breton

Sens Yonne EUR La 27e édition du T.S.F – Tournoi Sans Frontière aura lieu du 15 au 18 avril 2022 à Sens.

C’est un tournoi international de football comprenant les meilleures équipes européennes en catégorie U14.

Lors de cet évènement, vingt équipes U14 de grands clubs français et européens, notamment, s’affronteront au stade René-Binet de Sens. contact@tsfsens.com La 27e édition du T.S.F – Tournoi Sans Frontière aura lieu du 15 au 18 avril 2022 à Sens.

C’est un tournoi international de football comprenant les meilleures équipes européennes en catégorie U14.

Lors de cet évènement, vingt équipes U14 de grands clubs français et européens, notamment, s’affronteront au stade René-Binet de Sens. Rue René Binet Complexe sportif Roger Breton Sens

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Rue René Binet Complexe sportif Roger Breton Ville Sens lieuville Rue René Binet Complexe sportif Roger Breton Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

27ème édition du Tournoi Sans Frontière Sens 2022-04-15 was last modified: by 27ème édition du Tournoi Sans Frontière Sens Sens 15 avril 2022 sens Yonne

Sens Yonne