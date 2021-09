27ème édition de l’Oktoberfest du FC Schwindratzheim Schwindratzheim, 1 octobre 2021, Schwindratzheim.

27ème édition de l’Oktoberfest du FC Schwindratzheim 2021-10-01 – 2021-10-01

Schwindratzheim Bas-Rhin Schwindratzheim

EUR L’Oktoberfest est de retour à Schwindratzheim ! Soirée avec le DJ von der Alm le vendredi à partir de 20h30 et ambiance bierfescht le samedi soir à partir de 19h45 avec l’orchestre “Die Alten Kameraden”. Le week-end continue et se termine par dimanche avec une “journée américaine” à partir de 11h.

Animations, ambiances musicales et concerts, cette 27ème édition de l’Oktoberfest organisée par le FC Schwindratzheim promet d’être festive !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

+33 6 76 11 29 85

