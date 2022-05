27ème Descarthlon

27ème Descarthlon, 18 juin 2022, . 27ème Descarthlon

2022-06-18 13:00:00 – 2022-06-18 00:00:00 13h00 Défilé en musique des équipes déguisées ou non avec un départ de l’Hôtel de Ville.

14h00 Démarrage des jeux.

19h00 Repas suivi de la soirée. Des défis organisés par les associations.

Vous êtes un groupe, vous aimez les défis et souhaitez passer un bon moment alors n’hésitez pas et inscrivez vous dès maintenant. 13h00 Défilé en musique des équipes déguisées ou non avec un départ de l’Hôtel de Ville.

14h00 Démarrage des jeux.

19h00 Repas suivi de la soirée. Des défis organisés par les associations. serviceculturel@ville-descartes.fr http://www.ville-descartes.fr/ 13h00 Défilé en musique des équipes déguisées ou non avec un départ de l’Hôtel de Ville.

14h00 Démarrage des jeux.

19h00 Repas suivi de la soirée. Des défis organisés par les associations.

Vous êtes un groupe, vous aimez les défis et souhaitez passer un bon moment alors n’hésitez pas et inscrivez vous dès maintenant. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville