2022-04-03 09:00:00 – 17:00:00

Pièces de véhicules militaires anciens, armes, uniformes de collection, militaria… avec une grande exposition militaire historique vous attendent au hall des expositions de Belle-Isle à Châteauroux.

Sandwichs et buvette sur place.

Le Club ARVMC organise sa 27eme Bourse aux Armes-militaria le dimanche 3 avril 2022 à Châteauroux. bourse@arvmc.fr +33 6 80 70 81 15 http://www.arvmc.fr/

