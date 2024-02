27e salon des vignerons et de la gastronomie Centre de congrès Agora Aubagne, vendredi 8 mars 2024.

Le Salon des vignerons et de la gastronomie du Lions Club d’Aubagne Garlaban est devenu le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de gastronomie et vous permettra de combiner plaisir et générosité.

Ce salon attire chaque année de nombreux visiteurs. En effet en dehors des vins originaires de toutes les régions de France, vous trouverez aussi de superbes produits gastronomiques.

86 exposants seront présents dont 51 vignerons producteurs-récoltants, 33 métiers de bouche et 2 arts de la table.

Venez donc nombreux pour passer un agréable moment et ainsi aider les 3 associations et les autres œuvres soutenues par le Lions Club Aubagne Garlaban. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-10

Centre de congrès Agora Avenue des Paluds

Aubagne 13784 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement 27e salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile