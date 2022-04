27e Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France Parc d’activités de Référence Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai à Parc d’activités de Référence 2500 véhicules, village exposants, village associatif, bourse d’échange, miniatures, animations… Parc d’activités de Référence Route de Trois Fontaines L’Abbaye 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T19:00:00

